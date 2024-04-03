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В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

28.03.2024 был свидетелем и участником занятного проявления санкционного давления на людей. У нас был вылет в Москву из Анталии авиакомпанией Southwind, должны были бортом 777 вернуть на родину порядка 550 туристов.

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Комментарии
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Юрий Воробьев
Молодцы!!! так и надо поступать везде! Пусть знают кто такие Россияне.
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3 час.
лл
лина любимцева
Значит россиянам нужно прекратить ездить в Турцию, после такого унижения!!! Сегодня с кем-то из россиян так поступили, завтра - с любым россиянином так же поступят. Будут сидеть на полу, у ног сидящих в креслах мелкобритов!!!  А те будут пинать россиян!!!     В ИГНОР ТУРЕЦКИЕ КУРОРТЫ!! Говно!!
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1 час.
p
patentlil
ПРЕКРАТИТЬ ездит к султану и обогащать его.......
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40 мин.

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