В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

Молодцы!!! так и надо поступать везде! Пусть знают кто такие Россияне.

лл

лина любимцева

Значит россиянам нужно прекратить ездить в Турцию, после такого унижения!!! Сегодня с кем-то из россиян так поступили, завтра - с любым россиянином так же поступят. Будут сидеть на полу, у ног сидящих в креслах мелкобритов!!! А те будут пинать россиян!!! В ИГНОР ТУРЕЦКИЕ КУРОРТЫ!! Говно!!