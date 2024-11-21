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В Самаре предложили ветеранам СВО контролировать работу чиновников

В Самаре предложили ветеранам СВО контролировать работу чиновников

Вернувшиеся с СВО ветераны будут проверять эффективность представителей власти.На состоявшемся в Самаре заседании областной думы выступил глава региона Вячеслав Федорищев.

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