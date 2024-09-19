Эта история началась во Франции в XVI веке. Туда из Италии переехала Екатерина Медичи, ставшая невестой Генриха II, будущего короля.
Бешамель
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Эта история началась во Франции в XVI веке. Туда из Италии переехала Екатерина Медичи, ставшая невестой Генриха II, будущего короля.
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