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Через 8 лет скаканий...

Через 8 лет скаканий...

Янукович был прав!   Я как-то пропустил такую охренительную вещь. Через 8 лет диких скачек на Майдане и на Донбассе по поводу отказа путинским злодейским злодеем Януковичем подписывать соглашение, скакуны в кастрюлях пришли к тому же самому!!! Ни хрена себе! Цитирую европейский украинский проамериканский сайт "Хвиля" (ноябрь 2021 г): Заместитель главы Комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский сообщил, что 3 ноября на заседании экономического Комитета ВР приняли рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским Союзом.

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