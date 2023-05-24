Через 8 лет скаканий...

Янукович был прав! Я как-то пропустил такую охренительную вещь. Через 8 лет диких скачек на Майдане и на Донбассе по поводу отказа путинским злодейским злодеем Януковичем подписывать соглашение, скакуны в кастрюлях пришли к тому же самому!!! Ни хрена себе! Цитирую европейский украинский проамериканский сайт "Хвиля" (ноябрь 2021 г): Заместитель главы Комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский сообщил, что 3 ноября на заседании экономического Комитета ВР приняли рекомендации для правительства о пересмотре соглашений об ассоциации с Европейским Союзом.