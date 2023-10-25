РБК: "Яндекс.Такси" запретит заказывать машину на адреса, где запрещена стоянка

Сервис "Яндекс.Такси" начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей в Москве. Как сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в случае, если пассажир вызвал машину в точку, где запрещена остановка, ему придется пройти до места с разрешенной стоянкой.
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