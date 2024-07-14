Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «На мой взгляд, Ферстаппену стоит всерьез задуматься о переходе в «Мерседес»

Дорнбос советует Ферстаппену перейти в «Мерседес». Бывший пилот «Формулы-1» считает, что в немецкой команде у Макса будет больше шансов продолжить доминировать в чемпионате после 2026 года, когда «Ф-1» перейдет на новый технический регламент: «В принципе, у Макса все еще есть действующий контракт с «Ред Булл».
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