«Рәҗәб» мәчете - Казанда сакланган бердәнбер тарихи агач мәчет төзекләндерелде

Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда төзекләндерелгән «Рәҗәб» мәчетендә булды. Биредә Мөхәммәд пәйгамбәр салләллааһү галәйһи вә сәлләмнең туган көненә багышланган Мәүлид ән Нәби бәйрәме уңаеннан тантана узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым