НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Рәҗәб» мәчете - Казанда сакланган бердәнбер тарихи агач мәчет төзекләндерелде

«Рәҗәб» мәчете - Казанда сакланган бердәнбер тарихи агач мәчет төзекләндерелде

Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда төзекләндерелгән «Рәҗәб» мәчетендә булды. Биредә Мөхәммәд пәйгамбәр салләллааһү галәйһи вә сәлләмнең туган көненә багышланган Мәүлид ән Нәби бәйрәме уңаеннан тантана узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым