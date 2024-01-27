«Я счастлива!» Асмус съехала в новый дом и вышла в свет без Евдокимова

Актриса поделилась подробностями личной жизни. Кристина Асмус соцсетиСтатьи по теме: Кристина Асмус сообщила о воссоединении с Харламовым Асмус приложила Петрова и разоблачила Биковича — растеряет всех друзей Асмус с подтянутым лицом показалась подписчикам — неожиданный эффект .