Yonhap: власти Южной Кореи вызвали посла РФ из-за слов Захаровой

Власти Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел республики российского после в Сеуле из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.
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