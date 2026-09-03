Стасишин на ВЭФ: индексация тарифов ЖКХ улучшит качество жизни

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отметил важность индексации тарифов ЖКХ для улучшения качества жизни граждан.
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