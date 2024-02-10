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Царьград

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  • Серж Серов
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Есть отдать долг! В Ростове пять мигрантов получили русские паспорта и заключили контракт с армией

Есть отдать долг! В Ростове пять мигрантов получили русские паспорта и заключили контракт с армией

Парни из Средней Азии отправятся в войска России и будут защищать свою новую родину.Накануне сотрудники военного следственного отдела СКР по Ростовскому гарнизону проводили рейд по соблюдению гражданами требований на воинский учёт в городском военкомате донской столице.

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