Есть отдать долг! В Ростове пять мигрантов получили русские паспорта и заключили контракт с армией

Парни из Средней Азии отправятся в войска России и будут защищать свою новую родину.Накануне сотрудники военного следственного отдела СКР по Ростовскому гарнизону проводили рейд по соблюдению гражданами требований на воинский учёт в городском военкомате донской столице.
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