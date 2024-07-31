Иран потребовал от СБ ООН осудить удар Израиля по пригороду Бейрута

Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме потребовал от Совета Безопасности (СБ) организации осудить удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута и привлечь виновных к ответственности.
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