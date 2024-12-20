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Сегодня утром на автодороге Севастополь – Инкерман произошло массовое ДТП

Сегодня утром на автодороге Севастополь – Инкерман произошло массовое ДТП

Сегодня утром на автодороге Севастополь – Инкерман произошло массовое ДТПИзвестно, что водитель грузовика "Урал" неправильно выбрал скорость и дистанцию, столкнувшись с двумя грузовиками и четырьмя легковыми автомобилями.

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