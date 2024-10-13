«Не будите зверя»: Медведев оценил идею польского генерала ударить по Петербургу

А заодно напомнил, что «раньше Варшава была частью Российской империи». В «словесную перепалку» вступили зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и бывший глава Генерального штаба польской армии Раймунд Анджейчак.
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