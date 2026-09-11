Путин: уровень безработицы в России опустился до 2,3%

Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого показателя — 2,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП От прорыва с Фаде...
- В России планирую...
- Пел для богачей, ...
Центры занятости закрыли и сразу волшебным образом безработица упала до почти нулевых величин. Я тебе конечно верю ,разве могут быть сомнения только сам п****ть умею