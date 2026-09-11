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Пятый канал

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Путин: уровень безработицы в России опустился до 2,3%

Путин: уровень безработицы в России опустился до 2,3%

Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого показателя — 2,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Центры занятости закрыли и сразу волшебным образом безработица упала до почти нулевых величин. Я тебе конечно верю ,разве могут быть сомнения только сам п****ть умею