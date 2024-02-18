Забеременела двойней, муж сказал, что одного ребенка надо будет оставить в роддоме, потому что не потянем

МН

Миннур Нафикова

Согласна, не прошёл тест на вшивость! - от такого папашки-какашки детей надо держать подальше! А женщина после родов (пусть они будут благополучными!🙏)пособия пойдут, ипотека, алименты, свои родители и родня помогут, вещи подружки дадут/с соц центра/ дар-ярмарки и всё будет отлично! Дай Бог нормального мужика встретить только! А придурок тот, недопапаша пусть платит алименты на троих до своей пенсии!