ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Забеременела двойней, муж сказал, что одного ребенка надо будет оставить в роддоме, потому что не потянем

Забеременела двойней, муж сказал, что одного ребенка надо будет оставить в роддоме, потому что не потянем

С мужем мы уже живем десять лет. У нас есть дочь, ей восемь лет исполнилось. Квартирка у нас маленькая, всего 38 квадратных метров: крошечная детская, зал, кухня, санузел и прихожая.

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Комментарии
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Евгений Попов
Гнать урода сраной метлой!
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14 час.
МН
Миннур Нафикова
Согласна, не прошёл тест на вшивость! - от такого папашки-какашки детей надо держать подальше! А женщина после родов (пусть они будут благополучными!🙏)пособия пойдут, ипотека, алименты, свои родители и родня помогут, вещи подружки дадут/с соц центра/ дар-ярмарки и всё будет отлично! Дай Бог нормального мужика встретить только! А придурок тот, недопапаша пусть платит алименты на троих до своей пенсии!
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11 час.
sorsw
Мужа оставить в роддоме, вернуть как неисправного морально...😅
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9 час.

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