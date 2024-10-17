В Иркутской области полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

В Иркутской области завершился второй этап творческого конкурса художественных работ, организованный членами Общественного совета при Главном управлении МВД России по Иркутской области и сотрудниками регионального главка.
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