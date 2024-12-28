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МИД Франции осудил один поступок министра нацбезопасности Израиля

МИД Франции осудил один поступок министра нацбезопасности Израиля

МИД Франции осудил поездку министра нацбезопасности Израиля на Храмовую гору МИД Франции осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в борьбе палестинским движением ХАМАС.

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