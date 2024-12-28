МИД Франции осудил один поступок министра нацбезопасности Израиля

МИД Франции осудил поездку министра нацбезопасности Израиля на Храмовую гору МИД Франции осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в борьбе палестинским движением ХАМАС.