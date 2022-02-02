Граждане стали на 35% больше играть в видеоигры

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Билайн». Как выяснили аналитики, трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за прошлый год вырос вдвое.