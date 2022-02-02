Граждане стали на 35% больше играть в видеоигры

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Билайн». Как выяснили аналитики, трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за прошлый год вырос вдвое.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Билайн». Как выяснили аналитики, трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за прошлый год вырос вдвое.
Свежие комментарии