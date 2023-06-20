В сельских районах Липецкой области полицейские разъясняют детям основы дорожной безопасности

В сельской местности с детьми, отдыхающими в пришкольных лагерях и дошкольниками сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические встречи.
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