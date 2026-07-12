За это могут аннулировать водительские права: Эксперты назвали десять причин

В 2026 году в некоторых случаях могут аннулировать водительские права, пишет Autonews.ru. Юристы обозначили ситуации, в которых водительские права россиян могут быть приостановлены или признаны недействительными.
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