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Парламентская газета

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Лантратова заявила о скором обмене пленными между Россией и Украиной

Лантратова заявила о скором обмене пленными между Россией и Украиной

Новый обмен пленными между Россией и Украиной состоится уже скоро, его дата пока не раскрывается. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 13 июля в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

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