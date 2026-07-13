Лантратова заявила о скором обмене пленными между Россией и Украиной

Новый обмен пленными между Россией и Украиной состоится уже скоро, его дата пока не раскрывается. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 13 июля в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.
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