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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матыцин об отстранении от турниров ISU: «Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна»

Сегодня министр спорта РФ участвует в мероприятиях по случаю Всемирного дня катания на коньках. – Всемирный день катания на коньках учредил Международный союз конькобежцев – организация, которая не самым дружественным образом относится к российским спортсменам.

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