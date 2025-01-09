Похороны погибших в Энгельсе сотрудников МЧС состоятся 10 и 11 января

Использованы материалы: t.me/МЧС России Похороны сотрудников пожарной службы МЧС Жаслана Телеупова и Геннадия Афанасьева, которые погибли во время ликвидации пожара в Энгельсе после атаки беспилотников, пройдут 10 и 11 января в Саратовской области.