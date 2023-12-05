Москва предприняла небольшой, но значимый шаг, от которого премьер-министр Японии Фумио Кисида "лишился дара речи".
Атомный "привет" из Кремля: Антироссийская политика угрожает Японии
Комментарии
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Юрий Золотарев
Всю японо-пиндосовскую сволоту - НАХН! ВСЮ!!!
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14 час.
Элла
Россия должна восстановить своё могущество и империю! Хватит всех стараться понимать, жалеть, помогать. Мало кто оценивал эти наши шаги по достоинству, обычно добрые наши жесты принимали за слабости, УВЫ!!!
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5 час.
Ингерман Ланская
Да, надо возвращать былое Могущество и Величие Российс кой Империи!! чтоб Ниодна пушка в мире не могла стрельнуть без разрешения России.
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5 час.
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