Яндекс Директ запретил рекламу криптовалют в России

Яндекс Директ внес изменения в правила и модерацию, касающиеся тематики рекламы в России. Реклама криптовалют теперь запрещена, включая информацию об обменниках, майнинге, блокчейн-технологиях, смарт-контрактах и первичных размещениях монет (ICO).