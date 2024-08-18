Яндекс Директ запретил рекламу криптовалют в России

Яндекс Директ внес изменения в правила и модерацию, касающиеся тематики рекламы в России. Реклама криптовалют теперь запрещена, включая информацию об обменниках, майнинге, блокчейн-технологиях, смарт-контрактах и первичных размещениях монет (ICO).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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