Рынок риса лихорадит: Индия поднимает цены, пока Вьетнам ждет пика урожая

Экспортные цены на индийский рис растут третью неделю подряд из-за решения правительства поднять минимальные резервные цены для продаж на открытом рынке (OMSS), а также на фоне серьезных задержек посевной кампании из-за выраженного дефицита муссонных осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии