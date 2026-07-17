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Рынок риса лихорадит: Индия поднимает цены, пока Вьетнам ждет пика урожая

Рынок риса лихорадит: Индия поднимает цены, пока Вьетнам ждет пика урожая

Экспортные цены на индийский рис растут третью неделю подряд из-за решения правительства поднять минимальные резервные цены для продаж на открытом рынке (OMSS), а также на фоне серьезных задержек посевной кампании из-за выраженного дефицита муссонных осадков.

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