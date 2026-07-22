В Воронеже жители смогут подать заявки на ремонт дворов

В Воронеже продолжается ремонт дворов — в 2026 году в планах городских властей 44 территории. Мэр Сергей Петрин сообщил, что в августе стартует приём заявок на участие в программе благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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