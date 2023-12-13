В Марий Эл сотрудники полиции и банка встретились с волонтерами Поволжского государственного технологического университета в рамках проекта «Школа Финансовый волонтер»

Сотрудники полиции и банка продолжают работу повышения финансовой грамотности среди населения. Главной целью акции является предупреждение большего количества людей об уловках мошенников посредством личной беседы, так как профилактика - это главный метод борьбы с дистанционным обманом.
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