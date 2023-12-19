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«Интер Майами» сыграет с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче. Здесь Месси начинал карьеру

«Интер Майами» сыграет с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче. Здесь Месси начинал карьеру

Команда из МЛС объявила, что проведет товарищеский матч с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Игра состоится 15 февраля 2024 года.

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