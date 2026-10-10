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ИА Регнум

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Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Американский миллионер-предприниматель Илон Маск заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский зашел уже слишком далеко в контексте того, что тот не собирается урегулировать конфликт на Украине.

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