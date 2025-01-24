Ми -35М армейской авиации с БКО Витебск работает с кабрирования в Курском приграничье. Эти машины могут работать как на линии соприкосновения с противником, так и из тактической глубины.
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Ми -35М армейской авиации с БКО Витебск работает с кабрирования в Курском приграничье. Эти машины могут работать как на линии соприкосновения с противником, так и из тактической глубины.