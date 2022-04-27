Украина заявила об ударе по острову Змеиный

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный, откуда российскими войсками ранее был вытеснен украинский гарнизон, обслуживающий, в числе прочего, работавшие в интересах НАТО системы слежения за Черным морем.