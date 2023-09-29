Украинские боевики сдались в плен и принесли с собой пулемёты производства США, ФРГ и Бельгии

Всё трофейное оружие теперь будет передано в музей боевой славы русской армии.Украинские солдаты добровольно сдались в плен бойцам армии России под Сватово — Кременной, но пришли в расположение наших войск не с пустыми руками.
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