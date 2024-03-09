👍 Международная делегация студентов из 21 страны посещает крымские достопримечательности Первой достопримечательностью, которую посетила международная группа студентов, стал Воронцовский дворец в Алупке.
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👍 Международная делегация студентов из 21 страны посещает крымские достопримечательности Первой достопримечательностью, которую посетила международная группа студентов, стал Воронцовский дворец в Алупке.