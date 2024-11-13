Сергей Кравцов рассказал делегации из ОАЭ об особенностях российской системы образования

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу, на которой обсудили инструменты формирования системы образования и воспитания.
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