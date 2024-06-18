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Живая Кубань

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Семье пропавшего без вести бойца СВО понадобилось более полугода, чтобы его признали погибшим через суд

Семье пропавшего без вести бойца СВО понадобилось более полугода, чтобы его признали погибшим через суд

Семье пропавшего без вести бойца СВО понадобилось более полугода, чтобы его признали погибшим через судВ прокуратуру Центрального округа Краснодара поступило обращение от законного представителя ребенка военнослужащего, пропавшего без вести еще в ноябре 2023 года при исполнении воинского долга.

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