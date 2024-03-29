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Велемудр. Мир тесен.

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  • Виктор Березин
    История умирает в месте с языком. А русский язык исковеркан до не узнаваемости. А началось при Петре. Не нужна была г...МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ...
  • Малик Гумеров
    ✩✩✩✩✩   История - оружие мощнее термоядерной бомбы .... !           И сегодня тоже , в рамках навязанной лживой  исто...МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ...
  • Алексей
    Некорректно писать об Язычниках и ссылаться на Ветхий завет тем паче, что в начале было не слово, а мысль.Язычник

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ О РУСКОЛАНИ

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ О РУСКОЛАНИ

Летопись древнего славянского государства была почти забыта благодаря немецкой профессуре, писавшей русскую исТорию и ставившей своей целью омолодить исТорию Руси, показать, что славянские народы якобы девственно чисты, не замараны деяниями россов,антов, варваров, вандалов и скифов, коих очень хорошо помнил весь мир.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩   История - оружие мощнее термоядерной бомбы .... !           И сегодня тоже , в рамках навязанной лживой  истории  .... используется  как  оружие-инструмент  в войне на уничтожение руской цивилизации .... !
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14 час.
ВБ
Виктор Березин
История умирает в месте с языком. А русский язык исковеркан до не узнаваемости. А началось при Петре. Не нужна была голландскому пригулу истинная Россия. Да и если вспомнить Россию уничтожать начали христиане. При вещем Олеге Русь лежала от каменного пояса и до моря варяжского , от понта эвклинского  и до вечных льдов. А к моменту прихода монголов Русь потеряла 90% своих земель и 80% населения. А причина христианизация. Жгли христиани целыми городами. И рабство насаживали. Ведь  до христиан русичи были детьми божими , а пришли христиани стали робами . Виктор Игоревич.
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10 час.

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