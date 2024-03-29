МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ О РУСКОЛАНИ

ВБ

Виктор Березин

История умирает в месте с языком. А русский язык исковеркан до не узнаваемости. А началось при Петре. Не нужна была голландскому пригулу истинная Россия. Да и если вспомнить Россию уничтожать начали христиане. При вещем Олеге Русь лежала от каменного пояса и до моря варяжского , от понта эвклинского и до вечных льдов. А к моменту прихода монголов Русь потеряла 90% своих земель и 80% населения. А причина христианизация. Жгли христиани целыми городами. И рабство насаживали. Ведь до христиан русичи были детьми божими , а пришли христиани стали робами . Виктор Игоревич.