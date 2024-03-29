Летопись древнего славянского государства была почти забыта благодаря немецкой профессуре, писавшей русскую исТорию и ставившей своей целью омолодить исТорию Руси, показать, что славянские народы якобы девственно чисты, не замараны деяниями россов,антов, варваров, вандалов и скифов, коих очень хорошо помнил весь мир.
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ О РУСКОЛАНИ
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩ История - оружие мощнее термоядерной бомбы .... ! И сегодня тоже , в рамках навязанной лживой истории .... используется как оружие-инструмент в войне на уничтожение руской цивилизации .... !
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14 час.
ВБ
Виктор Березин
История умирает в месте с языком. А русский язык исковеркан до не узнаваемости. А началось при Петре. Не нужна была голландскому пригулу истинная Россия. Да и если вспомнить Россию уничтожать начали христиане. При вещем Олеге Русь лежала от каменного пояса и до моря варяжского , от понта эвклинского и до вечных льдов. А к моменту прихода монголов Русь потеряла 90% своих земель и 80% населения. А причина христианизация. Жгли христиани целыми городами. И рабство насаживали. Ведь до христиан русичи были детьми божими , а пришли христиани стали робами . Виктор Игоревич.
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10 час.
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