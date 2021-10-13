Главное к утру: депутат Челнов обратилась в прокуратуру, британское СМИ извинилось за материал о "Спутнике V"

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 октября: Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.