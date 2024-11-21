«Пуля-боб»: 25 креативных идей самой модной стрижки 2024 года

Ищете свежую, эффектную стрижку? Возможно, вам идеально подойдет короткая стрижка пуля-боб. Этот модный стиль сочетает в себе четкие линии классического каре и смелую длину «маллет», создавая шикарный образ, не требующий особого ухода.
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