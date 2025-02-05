Ганчев: успехи ВС РФ в Харьковской области вынуждают ВСУ подтягивать силы

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что успехи Вооружённых сил Российской Федерации в регионе и «перемалывание» украинской техники и личного состава вынуждают Вооружённые силы Украины постоянно наращивать свои силы.
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