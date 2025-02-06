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Подросток и взрослые погибли мгновенно в одной машине: Дрон ВСУ одним ударом сгубил мужчину и двух девушек в Белгородской области

Подросток и взрослые погибли мгновенно в одной машине: Дрон ВСУ одним ударом сгубил мужчину и двух девушек в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагедии в Валуйском округе, где дрон ВСУ сбросил бомбу на машину с тремя мирными жителями.

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