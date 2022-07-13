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Лучше бы они не дергались: Великий колдун из Мексики предсказал гибель всем, кто пойдет войной на Россию

Лучше бы они не дергались: Великий колдун из Мексики предсказал гибель всем, кто пойдет войной на Россию

Знаменитый ясновидящий раскрыл свои видения о том, что ждет страны в 2022 году.   Известный мексиканский ясновидящий Антонио Васкес Альба, которого все считают настоящим колдуном из-за его сбывающихся прогнозов, неожиданно напомнил о себе в эти дни.

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