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Военные новости ★ спецоперация

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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2,3 млрд долларов. Пакет состоит из двух частей, первые 150 миллионов долларов пойдут на поставки оружия из запасов Пентагона: — зенитных ракет для ЗРК HAWK; — ракет для РСЗО HIMARS; — снарядов калибра 155 мм и 105 мм; — 81-мм минометных мин; — ПТРК TOW и Javelin, РПГ АТ-4; — боеприпасов для стрелкового оружия — транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования; — тактические аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов; — запчасти, другое полевое и вспомогательное оборудование.

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