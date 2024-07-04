США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2,3 млрд долларов. Пакет состоит из двух частей, первые 150 миллионов долларов пойдут на поставки оружия из запасов Пентагона: — зенитных ракет для ЗРК HAWK; — ракет для РСЗО HIMARS; — снарядов калибра 155 мм и 105 мм; — 81-мм минометных мин; — ПТРК TOW и Javelin, РПГ АТ-4; — боеприпасов для стрелкового оружия — транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования; — тактические аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов; — запчасти, другое полевое и вспомогательное оборудование.