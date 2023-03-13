Срок гарантийного ремонта техники Apple в России с апреля вырастет до двух месяцев

Гарантийный ремонт техники Apple с апреля текущего года увеличится до двух месяцев. Это связано с истечением срока действия соглашений между «яблочным» производителем и российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), пишут «Известия».
Гарантийный ремонт техники Apple с апреля текущего года увеличится до двух месяцев. Это связано с истечением срока действия соглашений между «яблочным» производителем и российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), пишут «Известия».
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