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Срок гарантийного ремонта техники Apple в России с апреля вырастет до двух месяцев

Срок гарантийного ремонта техники Apple в России с апреля вырастет до двух месяцев

Гарантийный ремонт техники Apple с апреля текущего года увеличится до двух месяцев. Это связано с истечением срока действия соглашений между «яблочным» производителем и российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), пишут «Известия».

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