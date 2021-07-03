Автомобиль въехал в магазин после ДТП в Курске

Согласно данным ГИБДД, 38-летний водитель иномарки в 6:15 утра двигался со стороны улицы Крюкова в направлении проспекта Кулакова, однако не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 56-летний курянин.