FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!

На Кубке мира готовятся к возвращению российских лыжников. Но пока лишь в кулуарных разговорах. В комиссии спортсменов FIS провели анонимный опрос среди 139 участников КМ: стоит ли допустить россиян до соревнований? Результаты опубликовало норвежское издание Dagbladet – мнения разделились почти поровну.
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