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FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!

FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!

На Кубке мира готовятся к возвращению российских лыжников. Но пока лишь в кулуарных разговорах. В комиссии спортсменов FIS провели анонимный опрос среди 139 участников КМ: стоит ли допустить россиян до соревнований? Результаты опубликовало норвежское издание Dagbladet – мнения разделились почти поровну.

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Комментарии
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Юна
Если и ехать, то желательно под своим флагом. А то разрешают, но в нейтрале....Веселить их? Чтоб им соревноваться не скучно было? Правильно Большунов сказал, что они сами скучают по нашим спортсменам, но адекватно себя вести &quot;мама не велит&quot;.
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