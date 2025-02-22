FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!

Юна

Если и ехать, то желательно под своим флагом. А то разрешают, но в нейтрале....Веселить их? Чтоб им соревноваться не скучно было? Правильно Большунов сказал, что они сами скучают по нашим спортсменам, но адекватно себя вести "мама не велит".