В Черном море круизным перевозчикам могут обнулить НДС

pexels.com/Matthew Barra В Черном море предлагается круизным перевозчикам обнулить налог на добавленную стоимость (НДС), законопроект внесут в Госдуму в феврале, сообщил "Известиям" зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
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