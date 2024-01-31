В Черном море круизным перевозчикам могут обнулить НДС

pexels.com/Matthew Barra В Черном море предлагается круизным перевозчикам обнулить налог на добавленную стоимость (НДС), законопроект внесут в Госдуму в феврале, сообщил "Известиям" зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.