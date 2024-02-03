Если бы Сталин прожил еще десять лет

леонид рыбаков

мне понравилась фраза когда дочь Брежнева сказала вы либералы даже покрасить не можете то что построили при моем отце. Либералы вы до сих пор не можете ПОНЯТЬ КТО ЭТО БЫЛ И ЧТО .не было бы его не было бв вас или в лагерях трудовых добивались добросовестным трудом кружку боварского пива .А почему в лагерях что бы свим видом не смущать бюргеров .....ИДИОТЫ КАК ВЫ ДОСТАЛИ В СВОЕЙ ЗЛОБЕ НИЧЕГО НЕ ВИДЯ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ