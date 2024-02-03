Сталин перебил бы всех евреев и устроил Третью Мировую? Именно так сообщают сразу несколько либеральных «историков» от Сванидзе до Будницкого.
Если бы Сталин прожил еще десять лет
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Григорий Захария
Ты дебил дружище.,,,меру понимания свою поднимай а то ведь рассуждаешь как пятилетний мальчишка...
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1 час.
леонид рыбаков
мне понравилась фраза когда дочь Брежнева сказала вы либералы даже покрасить не можете то что построили при моем отце. Либералы вы до сих пор не можете ПОНЯТЬ КТО ЭТО БЫЛ И ЧТО .не было бы его не было бв вас или в лагерях трудовых добивались добросовестным трудом кружку боварского пива .А почему в лагерях что бы свим видом не смущать бюргеров .....ИДИОТЫ КАК ВЫ ДОСТАЛИ В СВОЕЙ ЗЛОБЕ НИЧЕГО НЕ ВИДЯ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ
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1 час.
Александр Батт
Если бы не коммунистический путч 1917 года, то не было бы ни ВОВ, ни вообще 2-й Мировой войны. А Гитлер остался бы в истории рядовым канцлером. Большевики-коммунисты все разрушили ДО ОСНОВАНЬЯ. Подняли страну из разрухи Гражданской войны, восстановили заводы, обеспечили прогресс, победили фашизм во 2-й Мировой войне, добились успехов в ядерной отрасли и в космосе люди, рожденные до 1917 года и их дети. Как только пришли поколения, полностью взращенные коммунистами, так ВСЕ и развалилось.
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1 час.
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