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IntimShop, Гарантия оргазма на We-Vibe Nova 2 и Hot Planet Calypso

IntimShop, Гарантия оргазма на We-Vibe Nova 2 и Hot Planet Calypso

Гарантия оргазма на We-Vibe Nova 2 и Hot Planet Calypso от IntimShop Условия: Совместно с We-Vibe и Hot Planet Calypso мы проводим двойную акцию «Гарантия оргазма», которая предоставляет возможность приобрести один из самых продуманных вибраторов-кроликов We-Vibe Nova 2, а также знаменитый вакуумно-волновой вибратор 3 в 1 с язычком Hot Planet Calypso совершенно безопасно для своего бюджета .

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